Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса
Слезы могут стать источником передачи новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи итальянского Национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» после изучения оболочки глаза пациентки с подтверждённым COVID-19.
Специалисты нашли след коронавирусной инфекции в слезах заразившейся итальянки. Таким образом вирус может находиться в слизистой оболочке глаза.
«Открытие наших специалистов — это ещё одна небольшая часть большого и сложного пазла, который представляет собой этот вирус», - передаёт агентство ANSA слова гендиректор института Марта Бранка.
Напомним, ранее ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом. После долгих исследований экспертам так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях. В результате ученые пришли к вводу, что COVID-19 почти со 100 процентной гарантией передается при близких контактах между людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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