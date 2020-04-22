2020-04-22T21:10:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса

Специалисты нашли след инфекции в слезах заразившейся итальянки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ученые назвали слезы источником передачи коронавирусаУченые назвали слезы источником передачи коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Слезы могут стать источником передачи новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи итальянского Национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» после изучения оболочки глаза пациентки с подтверждённым COVID-19.

Специалисты нашли след коронавирусной инфекции в слезах заразившейся итальянки. Таким образом вирус может находиться в слизистой оболочке глаза.

«Открытие наших специалистов — это ещё одна небольшая часть большого и сложного пазла, который представляет собой этот вирус», - передаёт агентство ANSA слова гендиректор института Марта Бранка.

Напомним, ранее ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом. После долгих исследований экспертам так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях. В результате ученые пришли к вводу, что COVID-19 почти со 100 процентной гарантией передается при близких контактах между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге
Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса
Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родину
Госавтоинспекция и «Комсомольская правда» выяснят, какие виды соцрекламы по безопасности дорожного движения граждане считают наиболее эффективными
Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России
Главврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановирусом поступает больше, чем выписывается
Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: зарегистрировали рекордное число излечившихся
ВОЗ: коронавирус будет с нами еще долго
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая
Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе