Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T21:10:21+03:00

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Слезы могут стать источником передачи новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи итальянского Национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» после изучения оболочки глаза пациентки с подтверждённым COVID-19.

Специалисты нашли след коронавирусной инфекции в слезах заразившейся итальянки. Таким образом вирус может находиться в слизистой оболочке глаза.

«Открытие наших специалистов — это ещё одна небольшая часть большого и сложного пазла, который представляет собой этот вирус», - передаёт агентство ANSA слова гендиректор института Марта Бранка.

Напомним, ранее ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом. После долгих исследований экспертам так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях. В результате ученые пришли к вводу, что COVID-19 почти со 100 процентной гарантией передается при близких контактах между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU