2020-04-23T01:25:34+03:00
В мире

В Турции выставили на продажу целый остров

Там есть роскошная вилла и оливковая роща
Юлия КЕКОВА
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В Турции недалеко от курортного города Бодрума продается остров Кучук-Орак в Эгейском море

Сообщается, что общая площадь суши, расположенной в провинции Мугла, составляет 22,6 гектара.

Это место пользуется популярностью среди туристов, туда ежедневно причаливают прогулочные катера, пишет издание Hurriyet Daily News.

На территории острова имеется роскошная вилла площадью 500 квадратных метров и еще одно здание в 150 квадратных метров. Также будущий владелец станет обладателем оливковой рощи из 350 деревьев.

Уточняется, что это охраняемая природная зона, строительство новых зданий находится под запретом. Собственники недвижимости планируют осуществить продажу живописного Кучук-Орак за 125 миллионов турецких лир (примерно 18 миллионов долларов или около 1 386 748 000 рублей).

Ранее остров, согласно историческим данным, в 1955 году был подарен Национальным управлением по недвижимости Мустафе Ченгизу, который являлся владельцем фирмы в районе Бодрума. Позже суша сов семи постройками перепродавалась. 12 лет назад самый последний из владельцев объекта скончался, а желанием наследников покойного стала продажа территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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