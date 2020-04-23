В России цифровые пропуска введут в 21 регионе

23 Апр 2020 2020-04-23T03:31:04+03:00

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Цифровые пропуска для граждан, введенные в Москве и области в связи с коронавирусом, предложено ввести и в других российских регионах.

Заявки на внедрение у себя федеральной платформы выдачи пропусков уже оформил 21 российский регион. Об этом сообщается на официальном сайте Минкомсвязи.

Уточняется, что благодаря этому работодатели смогут через личный кабинет компании на портале Госуслуг подать список сотрудников для их получения. После рассмотрения, проверки и одобрения заявки регионы смогут формировать постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов. Их планируется направить сотрудникам на адреса электронной почты.

По данным ведомства, в первую очередь планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.

Внедрение такой системы цифровых пропусков для россиян на следующей неделе начнется в еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU