Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая

23 Апр 2020 2020-04-23T03:43:47+03:00

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Число новых случаев инфицирования коронавирусом в России стабилизируется к середине мая текущего года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, со следующего месяца можно будет ожидать постепенного снижения показателей по количеству пациентов с положительным тестом на covid-19. Об этом он заявил телеканалу CNBC.

- Суточный прирост количества пациентов с коронавирусом, к сожалению, пока довольно значительный, но это явно не тот рост, который мог бы поставить под угрозу нашу систему здравоохранения, - отметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что пандемия коронавирус - это проблема всего мира и ее следует решать сообща.

По словам пресс-секретаря, первое и самое важное для Путина на данный момент - это борьба с коронавирусом, его распространением, спасение жизней россиян, а затем активное восстановление экономики и ее отраслей от последствий пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU