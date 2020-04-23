2020-04-23T04:56:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции

Граждан просят быть внимательнее со своими средствами
Юлия КЕКОВА
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Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!Фото: Shutterstock
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Крупные банки в России в период действия режима самоизоляции предупреждают - в стране активизировались мошенники.

Злоумышленники пытаются различными способами похитить средства клиентов. Для этого, например, как сообщает Сбербанк, некоторым могут приходить СМС-сообщения с информацией якобы о коронавирусе. Однако открывать их не следует, там может быть ссылка на сайт-ловушку.

Россиянам напоминают, чтобы не попасться на удочку мошенником нужно внимательно проверяйте ссылки в письме, особенно если короткие.

Также специалисты по кибербезопасности рекомендуют не оставляйте свои личные данные на подозрительных сайтах и не рассказывайте никому свои пароли.

Ранее сайт kp.ru писал, как на карантине от коронавируса не подхватить вирус компьютерный. Из-за пандемии все больше россиян находятся на самоизоляции, оставаясь дома. Кто-то читает книги или смотрит ТВ, но большинство посвящают нежданный досуг общению с компьютером, где мошенники придумывают и распространяют новые вредоносные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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