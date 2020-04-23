В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Содержание изопропилового или этилового спирта в дезинфицирующем средстве должно быть не менее 60-80%
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В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать самым эффективным.
По данным ведомства, дезинфицирующее средство для рук должно быть с широким спектром действия, а в составе содержание изопропилового или этилового спирта должно быть не менее 60-80%.
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ИСТОЧНИК KP.RU