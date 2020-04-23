2020-04-23T06:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным

Содержание изопропилового или этилового спирта в дезинфицирующем средстве должно быть не менее 60-80%
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать самым эффективным.

По данным ведомства, дезинфицирующее средство для рук должно быть с широким спектром действия, а в составе содержание изопропилового или этилового спирта должно быть не менее 60-80%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 апреля 2020 года составило 6590 человек
Ученый назвал главный способ распространения COVID-19
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 апреля 2020: на улицах раздают бесплатные маски
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 288 человек
Губернатор Самарской области озвучил дополнительные меры помощи пострадавшим из-за коронавируса жителям губернии
Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020 года составило 31 981 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек
Лайма Вайкуле рассказала, как спасается от скуки на самоизоляции
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции
"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризиса
"Худшая пандемия": эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю
В Китае выявлено 10 новых случаев COVID-19
Аргентина стоит на пороге дефолта
Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 10 тысяч
В России цифровые пропуска введут в 21 регионе
Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, косметику и одежду
Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США
Эксперт рассказал, какая смертность падает при режиме самоизоляции
Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусом
Трамп запретил мигрантам въезд в США
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд