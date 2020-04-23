2020-04-23T07:40:22+03:00
Общество

Цифровые пропуска внедрят еще в 21 регионе России

Сперва платформа начнёт работать в семи областях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Цифровые пропуска для граждан, введенные в Москве и области в связи с коронавирусом, предложено ввести и в других российских регионахЦифровые пропуска для граждан, введенные в Москве и области в связи с коронавирусом, предложено ввести и в других российских регионахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 21 регионе России внедрят Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков, сказано в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Регионы сами подали заявки на подключение к платформе.

Также через Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков работодатели могут оформить постоянные пропуска для своих сотрудников через личный кабинет юрлица на госуслугах.

Когда заявка одобрена, постоянный пропуск в виде QR-кода присылают на электронную почту и в личный кабинет на госуслугах всем сотрудникам.

Сначала систему внедрят в семь областей: Орловскую, Белгородскую, Владимирскую, Ярославскую, Тамбовскую, Тульскую и Костромскую.

Со следующей недели к платформе присоединятся ещё 14 регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

Цифровые пропуски будут оформлять через приложение Минкомсвязи "Госуслуги СТОП Коронавирус". Сейчас приложение уже используют для оформления пропусков в Подмосковье. По технологии, которая будет работать в 21 новом регионе, подать заявки на пропуска можно будет через портал госуслуг.

В Минкомсвязи сообщали, что в Московской области оформили уже более 900 тысяч постоянных цифровых пропусков и порядка 400 тысяч разовых пропусков люди оформляют ежедневно. Власти проработали технологию взаимодействия между пропусками Москвы и области.

В Московском регионе оформление цифрового пропуска стало возможным с 13 апреля, а 15 апреля его наличие стало обязательным для поездки на общественном транспорте, такси и личном автомобиле.

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести подобную систему по всей стране во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в котором участвовали главы регионов. Он отметил, что это позволит контролировать меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

- Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее, - заявил столичный мэр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в правительстве Хабаровского края подобную меру назвали пока излишней.

- Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска - преждевременная мера, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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