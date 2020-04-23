Горбачев назвал виновников развала СССР и срыва перестройки

23 Апр 2020 2020-04-23T16:42:09+03:00

Сегодня исполняется 35 лет со дня пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки

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Срыв перестройки произошел из-за действий государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны. Однако этот факт не перечеркивает значение перестройки для истории государства. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Ровно 35 лет назад прошел апрельский пленум ЦК КПСС. Именно эту дату принято считать днем начала перестройки. Михаила Горбачева, единственного президента СССР, ставшего генсекретарем ЦК незадолго до того пленума, нередко называют «отцом перестройки». Сегодня он рассказал РИА Новости, что стало основной причиной событий тех лет и кто виноват в развале СССР.

- Срыв перестройки в 1991 года произошел из-за действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить государство. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки, - заявил Горбачев.

Государственный комитет по чрезвычайному положению создали в ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства страны, которые были не согласны с политикой Горбачева и новым Союзным договором. Этот день вошел в историю страны как августовский путч, во время которого состоялась попытка отстранить президента СССР от должности и поменять проводимый им курс.

В тот день десятки танков вплотную подошли к Дому Верховного совета и правительства страны. Сопротивление путчу возглавил Борис Ельцин и руководители России. Президент РСФСР подписал акты, по которым создание комитета по чрезвычайному положению было признано попыткой государственного переворота, а союзный органы власти и силовые структуры были переподчинены президенту России.

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ИСТОЧНИК KP.RU