23 Апр 2020 2020-04-23T21:11:56+03:00

Саакашвили заявил, что будет помогать на Украине малому бизнесу Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии рассказал, что будет делать в случае назначения на пост вице-премьера незалежной

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что будет делать в случае назначения на пост вице-премьера Украины. По его словам, он сделает акцент на укреплении малого и среднего бизнеса незалежной, а также на сотрудничестве страны с Международным валютным фондом.

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый - переговоры с МВФ, второй - дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», - сказал он в интервью изданию «Новое время».

Кроме того, Саакашвили прокомментировал вопрос о сотрудничестве с олигархами и заявил, что от них нужно «равноудаляться».

Как писал сайт kp.ru, ранее политик сообщил, что партия «Слуга народа», которую поддерживает украинский президент Владимир Зеленский, предложила ему стать новым вице-премьером Украины по реформам.

Напомним, экс-президент Грузии ранее возглавлял Одесскую область. Однако теперь на Украине он проходит фигурантом сразу по двум уголовным статьям: «Незаконное пересечение границы» и «Сопротивление представителям власти».

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Я сначала не поверил. Ну не может быть на Украине настолько плохо с кадрами, чтобы на пост вице-премьера по реформам пришлось звать Мишико! «Для меня большая честь получить от президента Зеленского это предложение», - написал Саакашвили в соцсетях. Да это ж наверняка розыгрыш пранкеров! (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU