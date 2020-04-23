2020-04-23T22:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытания

Противовирусный препарат Remdesivir не смог доказать свою эффективность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытанияПрепарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытанияФото: REUTERS
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Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом COVID-19 не смог доказать свою эффективность и провалил клинические испытания.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

«Черновой документ был предоставлен авторами исследования ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили», - передает издание заявление ВОЗ.

Согласно данным, приведенным британской газетой, исследования Remdesivir, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, проводили в Китае. В нем приняли участие 237 человек, из которых препарат получили 158 добровольцев.

Отмечается, что в ходе исследования у препарата обнаружили сильный побочный эффект и 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент. В других случаях Remdesivir не улучшал состояния инфицированного, и не уменьшал содержания патогенных микроорганизмов в крови больного.

Напомним, накануне ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса, которое продолжают испытывать на группе из 80 пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU

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