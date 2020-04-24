Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины

24 Апр 2020 2020-04-24T00:30:38+03:00

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Считающий Незалежную своей новой родиной экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, чем он намерен заняться, когда займет пост вице-премьера Украины. В первую очередь бывший губернатор Одесской области собирается сконцентрироваться на сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), а также на укреплении малого и среднего бизнеса.

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый – переговоры с МВФ, второй – дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», - сказал Саакашвили в интервью украинскому изданию «Новое время».

Когда же его спросили, как сотрудничать с олигархами, экс-губернатор заявил, что от них нужно «равноудаляться», а «в приоритете должен быть украинский народ».

Саакашвили также подчеркнул, что к предложению стать вице-премьером по реформам он подходит с большой ответственностью, поскольку страну ожидает очень сложный период – как в экономике, так и в обществе. Напомним, как писал сайт kp.ru, этот пост ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Я сначала не поверил. Ну не может быть на Украине настолько плохо с кадрами, чтобы на пост вице-премьера по реформам пришлось звать Мишико! «Для меня большая честь получить от президента Зеленского это предложение», - написал Саакашвили в соцсетях. Да это ж наверняка розыгрыш пранкеров! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU