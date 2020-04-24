2020-04-24T08:36:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Девять российских разработок вакцины от коронавируса ВОЗ назвал перспективными

Шесть из них созданы в научном центре "Вектор"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективныхДевять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всемирная организация здравоохранения внесла в список перспективных девять разработок российских учёных вакцины от коронавируса. Из них шесть созданы специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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