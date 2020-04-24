Опубликованы новые данные о заболевших коронавирусом в России

24 Апр 2020 2020-04-24T11:10:37+03:00

За один день болезнь нашли в 82 регионах страны

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За минувшие сутки на территории России врачи подтвердили 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах государства. За один день 60 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом погибли от вируса и осложнений после него, а 677 россиян смогли пройти успешный курс лечения и выписались из клиник. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Без каких-либо симптомов болезнь проходила у 46,1% новых инфицированных. Больше всего зараженных за последние сутки появилось в российской столице (2957 пациентов с подтвержденным диагнозом), в Московской области (611) и Санкт-Петербурге (253).

С начала пандемии коронавируса на территории Российской Федерации 68 622 человека заболели COVID-19. Инфицированный есть во всех регионах страны. За весь период было зарегистрировано 615 летальных исходов, 5568 россиян вылечились от инфекции.

В настоящее время в стране специалисты активно работают над разработкой эффективной и безопасной вакцины. Девять отечественных разработок лекарства от коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали перспективными, большинство из них разработаны в «Векторе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU