2020-04-24T11:37:52+03:00
Общество

Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона и вручил ему ценный подарок

В школе 8-летнего мальчика дразнили «коронавирусом» из-за его имени
Ксения АНУФРИЕВА
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Американский актер Том Хэнкс поддержал маленького мальчика из Австралии, которого затравили в школе из-за необычного имени.Американский актер Том Хэнкс поддержал маленького мальчика из Австралии, которого затравили в школе из-за необычного имени.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский актер Том Хэнкс поддержал маленького мальчика из Австралии, которого затравили в школе из-за необычного имени. Дело в том, что 8-летнего мальчика зовут Корона и одноклассники нашли крайне забавным сравнить его имя с коронавирусом.

Ребенок решил написать знаменитости письмо, в котором попросил о поддержке и поинтересовался о состоянии здоровья актера и его жены, которые недавно переболели COVID-19. Том Хэнкс был очень тронут письмом мальчика, сообщает Reuters.

- Дорогой друг Корона. Мы с женой так рады твоего письму, спасибо тебе за теплые слова. Друзья всегда должны помогать друг другу в беде, - отметил в ответном сообщении американский исполнитель культовых ролей.

Актер заметил, что его новый юный друг – единственный человек с таким необычным и красивым именем, которого он знает, и вручил мальчику ценную печатную машинку с надписью «Corona». Том Хэнкс сообщил, печатная машинка отлично послужила ему, пока он был на карантине, и попросил мальчика как-нибудь напечатать ответ на подарке.

Чуть позже родители мальчика рассказали, что он написал именно Хэнксу, потому что тот озвучил шерифа Вуди в мультфильме «История игрушек».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что актер и его супруга Рита Уилсон сдали свою кровь в качестве доноров для создания вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее супруги переболели COVID-19 и теперь антитела в их крови могут помочь в лабораторных исследованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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