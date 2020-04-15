Том Хэнкс с супругой сдали кровь для создания вакцины от коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T15:59:27+03:00

Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали свою кровь в качестве доноров для создания вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антитела в их крови после перенесенного COVID-19 могут помочь в разработке лекарства

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Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали свою кровь в качестве доноров для создания вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее супруги переболели COVID-19 и теперь антитела в их крови могут помочь в лабораторных исследованиях, сообщает издание Independent.

О положительных результатах тестов на коронавирус у Тома Хэнкса и Риты Уилсон стало известно в марте этого года. Семейная пара прошла успешное лечение, знаменитости полностью выздоровели и вернулись домой в Лос-Анджелес из Австралии. Обследовавшие их медики полагают, что теперь у звездной пары есть иммунитет к коронавирусу.

- Нам важно узнать: вдруг наши антитела помогут в разработке вакцины, и сможем ли мы сдать плазму крови, - сообщила о решении сдать кровь Рита Уилсон. В интервью для американских журналистов она также описала течение заболевания, указав на постоянную усталость, высокую температуру, потерю чувствительности к запахам и вкусам и боль. У актера болезнь протекала спокойнее.

Медики сказали Хэнксу и Уилсон, что они, вероятно, были заражены от одного человека, но где именно знаменитости подхватили инфекцию ни они, ни специалисты так и не узнали. Коронавирус не был обнаружен ни у съемочной группы, в которой участвовал Том Хэнкс, ни у родственников пары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют: Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

ИСТОЧНИК KP.RU