Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве

24 Апр 2020 2020-04-24T13:48:34+03:00

Президент Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве Фото: Shutterstock

Эксперимент будет вестись в течение пяти лет

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Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве. Документ опубликован на портале правовой информации.

По закону в Москве будет создано правовое поле для работы с технологиями искусственного интеллекта. В течение пяти лет будут разрабатывать юридическую сторону аспектов технического прогресса в столице.

За создание правового поля для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве будет отвечать координационный совет экспериментального правового режима.

Затем совет отчитается перед правительством о проделанной работе. По её итогам примут решение, надо ли менять законодательство России.

Ранее информационный проект об умных городах создала платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow. К 10 марта 30 тысяч человек оформили подписку на дайджесты проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU