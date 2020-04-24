Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве
Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве. Документ опубликован на портале правовой информации.
По закону в Москве будет создано правовое поле для работы с технологиями искусственного интеллекта. В течение пяти лет будут разрабатывать юридическую сторону аспектов технического прогресса в столице.
За создание правового поля для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве будет отвечать координационный совет экспериментального правового режима.
Затем совет отчитается перед правительством о проделанной работе. По её итогам примут решение, надо ли менять законодательство России.
Ранее информационный проект об умных городах создала платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow. К 10 марта 30 тысяч человек оформили подписку на дайджесты проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU