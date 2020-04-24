2020-04-24T13:48:34+03:00
Общество

Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве

Эксперимент будет вестись в течение пяти лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в МосквеПрезидент Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в МосквеФото: Shutterstock
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Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве. Документ опубликован на портале правовой информации.

По закону в Москве будет создано правовое поле для работы с технологиями искусственного интеллекта. В течение пяти лет будут разрабатывать юридическую сторону аспектов технического прогресса в столице.

За создание правового поля для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве будет отвечать координационный совет экспериментального правового режима.

Затем совет отчитается перед правительством о проделанной работе. По её итогам примут решение, надо ли менять законодательство России.

Ранее информационный проект об умных городах создала платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow. К 10 марта 30 тысяч человек оформили подписку на дайджесты проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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