Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса. Об этом власти заявили на совещании 24 апреля.
- У нас первое и девятое мая – это традиционно возможность для людей отдыхать, уехать на дачу. В сложившихся эпидемиологических условиях мне кажется разумным, если мы смогли бы сделать специальные рекомендации, как проводить эти дни с учетом ограничений и изоляции, чтобы обезопасить людей и предотвратить распространение болезни, - заявил Михаил Мишустин, отметив важность работы, которую делают специалисты Роспотребнадзора во время пандемии.
Руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач Анна Попова полностью согласилась с мнением премьер-министра, ответив, что нарушение карантинных мер на майских праздниках абсолютно недопустимо. В ближайшее время специалисты службы должны сформировать рекомендации для граждан.
Анна Попова также отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции не может закончиться одномоментно, поэтому надо быть готовыми к любому развитию событий.
Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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