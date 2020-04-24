2020-04-24T14:54:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники

Срываться во время праздников и нарушать изоляцию во время пандемии недопустимо
Ксения АНУФРИЕВА
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Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса. Об этом власти заявили на совещании 24 апреля.

- У нас первое и девятое мая – это традиционно возможность для людей отдыхать, уехать на дачу. В сложившихся эпидемиологических условиях мне кажется разумным, если мы смогли бы сделать специальные рекомендации, как проводить эти дни с учетом ограничений и изоляции, чтобы обезопасить людей и предотвратить распространение болезни, - заявил Михаил Мишустин, отметив важность работы, которую делают специалисты Роспотребнадзора во время пандемии.

Руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач Анна Попова полностью согласилась с мнением премьер-министра, ответив, что нарушение карантинных мер на майских праздниках абсолютно недопустимо. В ближайшее время специалисты службы должны сформировать рекомендации для граждан.

Анна Попова также отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции не может закончиться одномоментно, поэтому надо быть готовыми к любому развитию событий.

Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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