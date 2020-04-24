2020-04-24T14:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор предостерег от нарушения самоизоляции на майских праздниках

Власти намерены выпустить рекомендации по поведению на майские выходные для россиян
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный санитарный врач страны также отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции не может закончиться одномоментноГлавный санитарный врач страны также отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции не может закончиться одномоментноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты Роспотребнадзора предостерегли жителей страны от нарушения режима самоизоляции и карантинных мер во время пандемии коронавируса на майских праздниках. В связи с этим председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил выпустить для граждан рекомендации, которые будут содержать в себе правила поведения на выходных в мае и помогут россиянам не заразиться инфекцией.

- Срываться на майских праздниках и нарушать самоизоляцию недопустимо. Наши специалисты непременно сформируют специальные рекомендации по поведению в праздники, - сообщила 24 апреля глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Главный санитарный врач страны также отметила, что эпидемия коронавирусной инфекции не может закончиться одномоментно, поэтому надо быть готовыми к любому развитию событий. При этом удельный вес пациентов в России, у которых врачи подтвердили заражение COVID-19, снизился в последнее время с 25 до 22 процентов.

Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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