2020-04-24T15:29:19+03:00
В мире

Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»

После Агентство по чрезвычайным ситуациям опубликовало предупреждение к американцам не есть капсулы "Тайд" и санитайзер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп в прошлом бизнесмен, но во время пандемии часто делает "сенсационные" заявления на медицинскую темуТрамп в прошлом бизнесмен, но во время пандемии часто делает "сенсационные" заявления на медицинскую темуФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп на брифинге по поводу распространения коронавируса опять сделал сомнительные заявления, из-за которых его помощникам пришлось объясняться. Сначала глава Белого дома решил успокоить американцев, что с приходом жары вирус сам собой погибнет. Хотя научно это не доказано, особенно, учитывая распространение болезни в Африке, Турции или Иране.

Затем он прямо с трибуны обратился к главам медицинских организаций США, участвующих в брифинге.

- Дезинфицирующее средство убивает вирус за одну минуту. Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или почти очистки ... было бы интересно проверить это, - сказал Трамп, его слова приводит CNN. -Это звучит интересно.

Он признал, что не врач, но уверен, медики из команды Белого дома смогут найти ответ на этот вопрос.

В итоге сразу несколько крупных производителей средств для стирки и дезинфекции разместили у себя на сайтах объявления, что их продукцию нельзя употреблять в пищу или вдыхать.

Оправдываться после заявления президента пришлось даже Агентству по чрезвычайным ситуациям штата Вашингтон. В твиттер они написали, что нельзя есть капсулы Tide или вводить дезинфицирующее средство внутрь организма:

- Просто не усугубляйте плохую ситуацию.

Ранее Трамп неоднократно утверждал об эффективности противомалярийного препарата для пациентов с коронавирусом. Ученые и медики раскритиковали президента за то, что он дискредитирует науку. Также американского лидера подозревали в попытке выкупить наработки немецких исследователей по вакцине от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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