Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19

15 Март 2020 2020-03-15T21:15:51+03:00

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Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина против коронавируса COVID-19 была только у Соединённых Штатов. С этой целью он пытается переманить в США немецких учёных, которые занимаются разработкой такого препарата.

Как сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве Германии, речь идет об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. По данным издания, глава Белого дома якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в Штаты, где они смогут разработать вакцину, «но только для США».

В издании отмечают, что немецкое правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина против COVID-19 также разрабатывались в Германии и Европе, поэтому они находится в интенсивном контакте с фирмой CureVac.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса. Однако в американских фармацевтических компаниях сообщили, занятые производством лекарства, сообщили, что планируют приступить к полномасштабным клиническим испытаниям только в 2021 году.

Сайт kp.ru писал, что накануне нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса. Они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU