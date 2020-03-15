2020-03-15T21:15:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19

Американский лидер пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием противовирусного препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина против коронавируса COVID-19 была только у Соединённых Штатов. С этой целью он пытается переманить в США немецких учёных, которые занимаются разработкой такого препарата.

Как сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве Германии, речь идет об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. По данным издания, глава Белого дома якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в Штаты, где они смогут разработать вакцину, «но только для США».

В издании отмечают, что немецкое правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина против COVID-19 также разрабатывались в Германии и Европе, поэтому они находится в интенсивном контакте с фирмой CureVac.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса. Однако в американских фармацевтических компаниях сообщили, занятые производством лекарства, сообщили, что планируют приступить к полномасштабным клиническим испытаниям только в 2021 году.

Сайт kp.ru писал, что накануне нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса. Они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19
Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение
Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации
ВОЗ: наличные деньги могут стать каналом передачи вирусов
Денис Черышев сдал анализы на коронавирус
Чемпион мира по кайтсерфингу рассказал про свой коронавирус: Врачи сказали - я выздоровею
Минпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будут
В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителей
Грузия временно закрывает границу c Россией из-за коронавируса
Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков
Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы
Греция приостанавливает транспортное сообщение с рядом европейских стран
Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусом
Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику
Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В Нигерии взорвался участок нефтепровода
Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев