Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины

24 Апр 2020 2020-04-24T16:21:00+03:00

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Презент Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома 24 апреля запретил госкорпорациям покупать иностранные автомобили.

Он напомнил, особенно в нынешних условиях, в ситуации, когда страна борется с последствиями коронавируса и ограничений, связанных с ним, важно поддерживать отечественного производителя. В случае с автопромом, он поручил проконтролировать, чтобы государственные компании, ведомства, органы госвласти, покупали только российские автомобили для работы.

- Но ни в коем случае не иностранный лимузин,- сказал президент.

Во время совещания 24 апреля президент дал еще ряд поручений. На закупку машин скорой помощи в регионы из бюджета выделено 5 миллиардов рублей.

Регионы также приступили к увеличению фонда коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Пока там ситуация выглядит стабильно на фоне Москвы - заполнено 40 процентов мест от установленного минимума для этой категории больных. Но возможен прирост новых пациентов в ближайшие 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU