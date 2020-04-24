Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Презент Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома 24 апреля запретил госкорпорациям покупать иностранные автомобили.
Он напомнил, особенно в нынешних условиях, в ситуации, когда страна борется с последствиями коронавируса и ограничений, связанных с ним, важно поддерживать отечественного производителя. В случае с автопромом, он поручил проконтролировать, чтобы государственные компании, ведомства, органы госвласти, покупали только российские автомобили для работы.
- Но ни в коем случае не иностранный лимузин,- сказал президент.
Во время совещания 24 апреля президент дал еще ряд поручений. На закупку машин скорой помощи в регионы из бюджета выделено 5 миллиардов рублей.
Регионы также приступили к увеличению фонда коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Пока там ситуация выглядит стабильно на фоне Москвы - заполнено 40 процентов мест от установленного минимума для этой категории больных. Но возможен прирост новых пациентов в ближайшие 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU