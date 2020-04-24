2020-04-24T20:40:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая

С таким предложением выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев заявил о том, что ограничения по коронавирусу в России надо продлить, как минимум, до 12 мая.

- Эти меры, которые сейчас введены фактически во всей стране, необходимо продлить до 12 мая, как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов. Мне хотелось бы подчеркнуть, что это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается, а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, - сказал он в ходе совещание с вице-премьером Голиковой.

Ранее против снятия ограничений выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, потребуется еще минимум две недели строгих ограничений. Попова отметила, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 пациентов скончались. За последние сутки заболели 5849 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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