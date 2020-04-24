Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений

24 Апр 2020 2020-04-24T20:18:39+03:00

В ведомстве напомнили, что заразиться коронавирусом может кто угодно и в любой момент

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В Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений в связи с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова сообщила - необходимы еще "минимум две недели жестких ограничений".

В целом она положительно оценила меры, которые приняты в регионах для сдерживания распространения болезни. Но эффективность зависит не только от властей, которые устанавливают те или иные ограничения, но и от жителей, даже в первую очередь от них, и от их выполнения предписаний. Те, кто на карантине не могут покидать жилье в течение 14 дней. Для остальных действует режим самоизоляции - выходить на улицу можно, но по установленным властями причинам: поход в аптеку, например, или на работу.

Резкое снятие ограничений может быть ошибкой, которая усугубит ситуацию.

- Выход из самоизоляции может быть только поэтапным, - сообщила Анна Попова. - Россиянам придется считаться с возможностью поражения коронавирусом в любой момент.

Ранее глава ведомства заявляла, что Россия идет по "оптимистичному сценарию" распространения вируса. Пик заболеваемости все еще не пройден. Регионы приступили к подготовке к увеличению числа зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU