Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отрицает тот факт, что в России уже подвержены случаи повторного заражения коронавирусом.
Она сообщила, что у многих пациентов вырабатывается иммунитет. Такие люди могут стать помощниками для зараженных, ведь с апреля в Москве применяют новый способ лечения - плазмотерапию - переливание плазмы выздоровевших.
- Надо иметь ввиду, что от 5 до 10 процентов популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ,- сообщила в эфире телеканала "Россия 1" Анна Попова.
У 90-95 процентов переболевших образуется иммунитет, они уже не могут заразиться тем же самым штаммом вируса повторно.
В России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом.
Передача вируса закончится, когда у 60 процентов населения появится иммунитет. Это может быть приобретенный иммунитет после перенесенного заболевания или в результате вакцинации.
Она вступила против резкого снятия ограничений, необходимы еще две недели строгих правил самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU