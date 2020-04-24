Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T21:37:11+03:00

У 5 процентов заразившихся не возникает иммунный ответ Фото: REUTERS

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отрицает тот факт, что в России уже подвержены случаи повторного заражения коронавирусом.

Она сообщила, что у многих пациентов вырабатывается иммунитет. Такие люди могут стать помощниками для зараженных, ведь с апреля в Москве применяют новый способ лечения - плазмотерапию - переливание плазмы выздоровевших.

- Надо иметь ввиду, что от 5 до 10 процентов популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ,- сообщила в эфире телеканала "Россия 1" Анна Попова.

У 90-95 процентов переболевших образуется иммунитет, они уже не могут заразиться тем же самым штаммом вируса повторно.

В России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом.

Передача вируса закончится, когда у 60 процентов населения появится иммунитет. Это может быть приобретенный иммунитет после перенесенного заболевания или в результате вакцинации.

Она вступила против резкого снятия ограничений, необходимы еще две недели строгих правил самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU