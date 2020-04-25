Коронавирус в Москве, последние новости на 25 апреля 2020: Таксист подрался с пассажиркой без пропуска

25 Апр 2020 2020-04-24T23:19:45+03:00

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За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 2957 человек. Днем ранее за те же 24 часа выявили 1959 заболевших. Таким образом, после трех дней снижения цифр в статистике новых пациентов специалисты вновь отмечают рост.

При этом сегодня в Москве зафиксирован печальный рекорд. За сутки в столичных больницах скончался 41 пациент, заболевший коронавирусом. Предыдущее наибольшее количество летальных исходов за день зафиксировали 24 апреля - 37. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 366.

Тем временем вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что ужесточение режима самоизоляции произошло из-за того, что многие жители города начали ее нарушать.

- Москвичи стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции, - заявила чиновница. - Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции.

В столичном районе Бибирево произошла схватка водителя такси и пассажирки. И все из-за цифрового пропуска. Точнее, из-за его отсутствия. Насколько известно, женщина вызвала машину, водитель попросил предоставить цифровой пропуск, который подтвердил бы, что москвичке разрешено перемещаться по городу. Однако он не сработал. Таксист попросил женщину покинуть салон. Та - в драку. В деталях разбирается полиция.

Еще один вице-мэр, Петр Бирюков, отметил, что Москву не будут украшать к 1 Мая. Из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, в Москве на время режима самоизоляции остановили все стройки, кроме метро и дорог. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца построят и запустят более 60 км новых дорог. Сайт kp.ru опубликовал этот список.

ИСТОЧНИК KP.RU