Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов

25 Апр 2020 2020-04-25T03:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 апреля, Федеральный суд США подтвердил решение американской Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) о взыскании с компании Facebook штрафа в размере пять миллиардов долларов за то, что ее администрация передавали личные данные пользователей одноименной социальной сети сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.

ИСТОЧНИК KP.RU