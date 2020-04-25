Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
Такую сумму с соцсети взыскали за передачу личных данных пользователей
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов за передачу личных данных пользователейФото: REUTERS
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В пятницу, 24 апреля, Федеральный суд США подтвердил решение американской Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) о взыскании с компании Facebook штрафа в размере пять миллиардов долларов за то, что ее администрация передавали личные данные пользователей одноименной социальной сети сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.
ИСТОЧНИК KP.RU