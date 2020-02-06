Канадское правительство подает в суд на Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

6 Февр. 2020 2020-02-06T23:47:20+03:00

В Ванкувере уверены, британская компания незаконно получила доступ к личным данным их граждан через соцсеть

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Правительство Канады подает в суд на Facebook из-за расследования о предполагаемом незаконном доступе британской аналитической компании Cambridge Analytica к личным данным канадцев, зарегистрированных в соцсети.

- Федеральный комиссар по защите личной информации Канады подал в Федеральный суд уведомление о том, что Facebook нарушила федеральный закон о неприкосновенности личной жизни частного сектора Канады. Это уведомление означает начало разбирательства в Федеральном суде, - отметили в канцелярии комиссара.

Отмечается, что это решение было принято на основании расследования, которое показало - у Facebook есть "серьезные недостатки в вопросах обеспечения конфиденциальности в социальных сетях". Федеральный комиссар планирует через суд потребовать наложить запрет на сбор личных данных о пользователях-канадцах, если это противоречит закону страны. По мнению комиссара, это позволит обеспечить безопасность личных данных жителей Канады.

Ранее сайт kp.ru писал, что иск против Facebook на фоне этого скандала подали и США. Напомним, Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные пользователей соцсети Facebook, чтобы проанализировать их и увеличить эффективность рассылаемой им политической рекламы. Компанию подозревают в сотрудничестве с избирательным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сначала речь шла более чем о 50 миллионах пользователей, потом появилась информация, что цифра приуменьшена минимум на 30 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU