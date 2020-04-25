2020-04-25T04:09:36+03:00
В мире

Reuters: Китай отправил в КНДР врачей из-за слухов, что Ким Чен Ын заболел

По данным агентства, лечить северокорейского лидера в Пхеньян отправилась целая группа китайских специалистов во главе с членом ЦК КПК
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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СМИ сообщили, что у Ким Чен Ына возникли проблемы со здоровьемСМИ сообщили, что у Ким Чен Ына возникли проблемы со здоровьемФото: REUTERS
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В КНДР отправилась группа китайских специалистов, в том числе медицинские эксперты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три неназванных, но знакомых с ситуацией источника.

Собеседники издания утверждает, что эта поездка связана с появившимися на днях слухами о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным источников агентства, делегация Пекина во главе с высокопоставленным представителем международного отдела ЦК Компартии Китая (КПК) отправилась в Пхеньян 23 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что здоровье главы КНДР ухудшилось после якобы перенесенной Ким Чен Ыном операции, однако никаких подтверждений этой информации не поступало. На фоне слухов о болезни северокорейского лидера президент США Дональд Трамп пожелал ему крепкого здоровья, отметив, что если «он на самом деле находится в таком состоянии, как пишут в новостях, то это очень серьезно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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