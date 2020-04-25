Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T08:07:32+03:00

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Американские физики провели несколько экспериментов с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа и пришли к выводу, что такие средства защит могут быть не хуже респираторов класса N95, которые рекомендуют для врачей и медсестер.

Согласно результатам исследований, опубликованных научный журнал ACS Nano, ученые проверяли различные комбинации тканей для изготовления масок.

«Комбинации разных тканей, примеру, плотной хлопчатобумажной ткани, а также шелка, шифона или фланели, хорошо защищают от капель аэрозолей самого разного размера», - говорится в заключении физиков.

Однако они предупреждают о том, что любые дыры в таких масках и зоны неплотного контакта с лицом «резко снижают» эффективность подобных масок, уменьшая их эффективность как минимум на 50%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как сделать медицинскую маску своими руками

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772329" frameborder="0"></iframe> Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU