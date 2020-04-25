2020-04-25T08:07:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавируса

Американские физики провели эксперимент с масками из двух слоев ткани разного типа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавирусаУченые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавирусаФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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Американские физики провели несколько экспериментов с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа и пришли к выводу, что такие средства защит могут быть не хуже респираторов класса N95, которые рекомендуют для врачей и медсестер.

Согласно результатам исследований, опубликованных научный журнал ACS Nano, ученые проверяли различные комбинации тканей для изготовления масок.

«Комбинации разных тканей, примеру, плотной хлопчатобумажной ткани, а также шелка, шифона или фланели, хорошо защищают от капель аэрозолей самого разного размера», - говорится в заключении физиков.

Однако они предупреждают о том, что любые дыры в таких масках и зоны неплотного контакта с лицом «резко снижают» эффективность подобных масок, уменьшая их эффективность как минимум на 50%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как сделать медицинскую маску своими руками

Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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