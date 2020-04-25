Минкомсвязь рассказала о ближайших вывозных рейсах

25 Апр 2020 2020-04-25T08:56:57+03:00

Планируются вылеты как в Москву, так и в регионы

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Согласно информации, предоставленной Минкомсвязью, в ближайшие время ожидаются вывозные рейсы из Италии, Израиля, ОАЭ, Армении, Мальдив и Шри-Ланки.

Сообщается, что в воскресенье, 26 апреля, состоится вывозной рейс из Дубая (ОАЭ) в Уфу

Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы рейсы из Рима (Италия), Еревана (Армения), Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Тель-Авива (Израиль).

Во вторник, 28 апреля, состоится рейс Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва. На следующий день, в среду, 29 апреля, запланировано два рейса: Рим — Санкт-Петербург — Москва и Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва

Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, что на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года. В Минкомсвязи утонили, что вывоз россиян с авиабилетом российской авиакомпании будет осуществлен бесплатно. Однако, при наличии авиабилета иностранного авиаперевозчика придется оплатить стоимость билета.

ИСТОЧНИК KP.RU