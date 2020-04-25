2020-04-25T14:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Госдумы Калашников рассказал о воспалении легких из-за коронавируса

Политик сообщил, что заразился от своего водителя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид КалашниковЛеонид Калашников
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Депутат Госдумы от фракции КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил о воспалении легких из-за новой коронавирусной инфекции, которой он заразился от своего водителя.

Политик рассказал, что сейчас он находится в больнице с двусторонним воспалением легких.

«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких (…) Вызванное, да, коронавирусом. Я сейчас в больнице (…) Только все началось, я четыре дня как в больнице. Врачи нормально лечат, ничего тут не поделаешь, надо терпеть», - передает ТАСС слова парламентария.

Как передает источник издания, на данный момент, те, кто мог контактировать с депутатом, отправлены на карантин, а в аппарате нижней палаты парламента проведена дезинфекция помещений.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на субботу, 25 апреля, в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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