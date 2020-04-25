В России за сутки 66 человек умерло от коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T13:32:50+03:00

В России за сутки 66 человек умерли от коронавируса Фото: REUTERS

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За последние сутки в России зафиксировано 66 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Подтверждено 5 966 новых случаев заражения, почти половина из которых (48,9%) не имеют симптомов. Об этом сообщил Оперштаб

Наибольшее число новых случаев в Москве - 2612, Подмосковье - 605, Санкт-Петербурге - 215.

Таким образом, по состоянию на субботу, 25 апреля, в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах. За весь период жертвами инфекции стали 681 человек, а число выздоровевших пациентов составляет до 6 250 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, в России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирус, из 169 тысяч тестов за минувшие сутки. Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 168 тыс. человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения. По данному показателю наша страна занимает второе место в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU