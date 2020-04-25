2020-04-25T18:57:50+03:00
Происшествия

Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника

Предполагаемые грабители жили в одном из недостроенных домов в двух километрах от особняка
Ася КУЗНЕЦОВА
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Обнаружить преступников помогла служебная собакаОбнаружить преступников помогла служебная собакаФото: Иван МАКЕЕВ
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Кинологи помогли установить преступников, которые 25 апреля ограбили дом 67-летнего военного чиновника, связав его с женой.

Источник kp.ru сообщил, что полиция провела проверку и обнаружила предполагаемых преступников на стройке в двух километрах от ограбленного дома. К подозреваемым привела служебная собака, взяв след на месте преступления.

Ограбленный чиновник запомнил голоса грабителей. Вскоре состоится очная ставка. Сейчас подозреваемых допрашивает полиция.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что около 4 часов утра 25 апреля три грабителя проникли в дом в посёлке Десеновское. Хозяин дома спустился на шум и увидел мужчин азиатской внешности в медицинских масках. Они связали его и его жену, а потом били мужчину молотком по ногам, чтобы тот сказал им, где лежат ювелирные украшения и деньги. Он указал, где их можно найти, когда преступники стали угрожать и его жене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника
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