2020-04-26T05:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

NYT: В США из-за коронавируса в 46 раз вырос спрос на лекарства от малярии

Ранее Трамп восторженно отозвался о противомалярийном препарате, эффективность которого при лечении COVID-19 не доказана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Эффективность рекомендованного Трампом препарата при лечении коронавируса не доказанаЭффективность рекомендованного Трампом препарата при лечении коронавируса не доказанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После того, как президент США Дональд Трамп восторженно отозвался о противомалярийном препарате под названием гидроксихлорохин, назвав его «даром небес» для , спрос на него в Штатах вырос 46 раз, подсчитала газета The New York Times.

По информации издания, американцы рванули в аптеки за этим лекарством от малярии сразу после той пресс-конференции в Белом доме 19 марта, когда Трамп заявил, что гидроксихлорохин помогает при лечении коронавируса.

Причем огромное количество рецептов на противомалярийные препараты выписали специалисты, не имеющие никакого отношения к инфекционным заболеваниям – ортопеды, ревматологи, кардиологи и дерматологи, даже психиатры. NYT отмечает, что в апреле ажиотаж немного спал, и число назначений этого средства уменьшилось, но спрос на него в американских аптеках все еще очень высок..

Между тем, как писал сайт kp.ru, эффективность гидроксихлорохина при лечении больных COVID-19 пока не доказана, и специалисты не могут его рекомендовать от коронавируса.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске
МЧС призывает россиян строго соблюдать режим самоизоляции
NYT: В США из-за коронавируса в 46 раз вырос спрос на лекарства от малярии
Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги
США внимательно наблюдают за первым военным спутником Ирана
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США разбился небольшой самолет, погибли три человека
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле потушен
Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле локализован
«Не стоит времени и усилий!»: Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу
На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека
Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса
МЧС России поручено провести дезинфекцию домов и улиц
На заводе «Техпрогресс» в Туле вспыхнул пожар
В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек