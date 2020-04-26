NYT: В США из-за коронавируса в 46 раз вырос спрос на лекарства от малярии
После того, как президент США Дональд Трамп восторженно отозвался о противомалярийном препарате под названием гидроксихлорохин, назвав его «даром небес» для , спрос на него в Штатах вырос 46 раз, подсчитала газета The New York Times.
По информации издания, американцы рванули в аптеки за этим лекарством от малярии сразу после той пресс-конференции в Белом доме 19 марта, когда Трамп заявил, что гидроксихлорохин помогает при лечении коронавируса.
Причем огромное количество рецептов на противомалярийные препараты выписали специалисты, не имеющие никакого отношения к инфекционным заболеваниям – ортопеды, ревматологи, кардиологи и дерматологи, даже психиатры. NYT отмечает, что в апреле ажиотаж немного спал, и число назначений этого средства уменьшилось, но спрос на него в американских аптеках все еще очень высок..
Между тем, как писал сайт kp.ru, эффективность гидроксихлорохина при лечении больных COVID-19 пока не доказана, и специалисты не могут его рекомендовать от коронавируса.
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»