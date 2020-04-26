2020-04-26T07:05:33+03:00
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

По данным ведомства, за январь – март располагаемые доходы граждан сократились на 0,2%
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Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиянРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиянФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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За первые три месяца этого года – период с января по март – реальные располагаемые доходы россиян спо сравнению с первым кварталом 2019 года сократились на 0,2%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

В материалах, опубликованных на сайте Росстата отмечается, что индекс потребительских цен при этом в первом квартале вырос в среднем на 2,4%: на продовольственные товары – на 2%, а на непродовольственные – на 2,5%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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