Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
По данным ведомства, за январь – март располагаемые доходы граждан сократились на 0,2%
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиянФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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За первые три месяца этого года – период с января по март – реальные располагаемые доходы россиян спо сравнению с первым кварталом 2019 года сократились на 0,2%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
В материалах, опубликованных на сайте Росстата отмечается, что индекс потребительских цен при этом в первом квартале вырос в среднем на 2,4%: на продовольственные товары – на 2%, а на непродовольственные – на 2,5%.
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ИСТОЧНИК KP.RU