2020-04-26T11:33:23+03:00
В мире

Число заболевших коронавирусом на эсминце ВМС США USS Kidd выросло почти вдвое

По последним данным коронавирусная инфекция выявлена у 33 членов экипажа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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USS KiddUSS KiddФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере 33 американских военнослужащих заразились коронавирусом COVID-19 на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd. Тогда как только в пятницу, 24 апреля, инфицированных было только 18 человек.

Всего на борту военного корабля, который задействован в операции по борьбе с доставкой наркотиков из Центральной Америки, находится 350 членов экипажа.

«Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова вышел в море», - заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что USS Kidd готовится вернуться в порт, который сообщил, что бригада военных медиков из восьми человек вылетела на корабль.

Напомним, от вспышки коронавируса серьезно пострадал еще один военный корабли Соединённых Штатов - по последним данным из 5000 членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» коронавирусная инфекция выявлена у 777 моряков. Ранее эпидемиологи назвали «аномальной» статистику по количеству американских военнослужащих больных на судне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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