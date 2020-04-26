Внимательно послушали совет Трампа: американцы стали пить моющие средства, чтобы «очистить» организм от вируса

26 Апр 2020 2020-04-26T15:02:53+03:00

Теперь врачи призывают жителей штата Иллинойс прекратить такой способ «лечения», поскольку он имеет «крайне тяжёлые» последствия

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Многие жители Соединённых Штатов буквально восприняли совет американского лидера Дональда Трампа о том, что можно попробовать «очистить» организм от вирусов изнутри при помощи «дезинфекции легких». В итоге врачи штате Иллинойс обеспокоены сообщениями о том, что американцы пытаются пить хлорку, а также другие моющие средства.

Ранее глава Белого дома заявил, что дезинфицирующие средства можно вводить больным коронавирусом внутривенно. По его словам, они вычистят все вирусы внутри организма.

«Дезинфицирующее средство убивает вирус за одну минуту. Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или почти очистки ... было бы интересно проверить это», - заявил американский лидер.

После чего главе Департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике приходится обращаться к жителям с призывом прекратить такой способ «лечения», поскольку он имеет «крайне тяжёлые» последствия

«Пить, нюхать и вкалывать себе домашние моющие средства опасно. <…> Пожалуйста, не пробуйте никакие самодельные лекарства с моющими средствами или антисептиками», - приводит его слова американская газета Chicago Tribune.

ИСТОЧНИК KP.RU