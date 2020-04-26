Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий в период пандемии коронавируса.
Напомним, отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер. Компании из этого списка имеют право на государственную помощь.
В постановлении сказано, право на получение федеральной субсидии имеют компании, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров. Деньги пойдут на выплаты туристам, которые из-за коронавирусных ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 года,не смогли воспользоваться услугой, то есть так и не отправились в оплаченное путешествие.
Туроператоры должны подтвердить свои затраты по возмещению клиентам денег за неиспользованные туры, а также затраты по эвакуации туристов из стран.
Чтобы получить господдержку, туроператор не должен являеться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU