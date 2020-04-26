Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T19:03:56+03:00

Правительство компенсирует туроператорам расходы на эвакуацию россиян из других стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в правительстве составили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий в период пандемии коронавируса.

Напомним, отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер. Компании из этого списка имеют право на государственную помощь.

В постановлении сказано, право на получение федеральной субсидии имеют компании, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров. Деньги пойдут на выплаты туристам, которые из-за коронавирусных ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 года,не смогли воспользоваться услугой, то есть так и не отправились в оплаченное путешествие.

Туроператоры должны подтвердить свои затраты по возмещению клиентам денег за неиспользованные туры, а также затраты по эвакуации туристов из стран.

Чтобы получить господдержку, туроператор не должен являеться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU