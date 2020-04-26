В Италии снимают запрет на посещение парков из-за коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T22:18:27+03:00

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В Италии с 4 мая снимают часть коронавирусных ограничений.

В стане подтвердили снижение смертей от коронавируса - за прошедшие сутки погибли около 400 человек. в правительстве заявили, что Италия переходит во "вторую фазу" эпидемии, это значит, что кривая заболеваемости и смертности наконец пошла перестала расти. В Италии достигли плато либо снижения - это станет понятно в ближайшие дни.

С 4 мая премьер-министр снимает запрет на посещение парков. Но при этом сохранится главное требование - нельзя проводить массовые мероприятия и допускать скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU