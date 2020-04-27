27 Апр 2020 2020-04-27T01:10:04+03:00

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма".

Сообщение об этом появилось 27 апреля в газете "Нодон синмун", однако дата, когда именно было направлен поздравительный документ Ким Чен Ына, пока не уточняется, а фотография корейского государственного деятеля отсутствует.

В благодарственном послании строителям туристической зоны на восточном побережье лидер КНДР выражает признательность за работу.

Напомним, ранее вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Пока официальные источники в Пхеньяне молчат. Этому событию предшествовали публикации СМИ о якобы "тяжёлом состоянии" политика, сообщалось, что якобы ему врачи провели операцию на сердце, но она прошла неудачно, в результате чего Ким впал в кому.

На самом деле молодой лидер уже около недели не появлялся на публике, включая важнейший госпраздник 15 апреля - день рождения отца-основателя КНДР.

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Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU