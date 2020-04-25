2020-04-25T22:52:10+03:00
В мире

СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Возраст лидера КНДР — менее 40 лет
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался.Мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат.

Этим событиям предшествовали публикации СМИ о «тяжёлом состоянии» молодого (нет и 40 лет) политика: якобы ему провели операцию на сердце, но та прошла неудачно, и Ким впал в кому.

По данным информагентства Reuters, в КНДР «срочно прибыла делегация китайских врачей и официальных лиц» — предположительно, именно в связи с состоянием здоровья их северо-восточного союзника.

Действительно, молодой лидер уже больше недели не появлялся на публике, включая даже важнейший государственный праздник 15 апреля — день рождения отца-основателя КНДР, своего деда — Ким Ир Сена.

При Ким Чен Ыне началась некоторая «разрядка» с Западом — например, на сенсационной встрече с лидером США Дональдом Трампом была достигнута договорённость о заморозке северокорейской ядерной программы.

При этом Трамп, возможно, знает о своём «новом восточном друге» что-то такое, чего не знаем мы — в частности, вчера президент США назвал публикации о смерти Кима «фейками».

В любом случае, как отмечают эксперты, гипотетический уход лидера сверхцентрализованного авторитарного государства, обладающего ядерным оружием и средствами его доставки, может породить турбулентность во всём азиатско-тихоокеанском регионе.

Посмотрите на своего мужчину, а потом на Ким Чен Ына.Ким Чен Ын вновь поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские СМИ: Ким Чен Ын находится при смерти

Заокеанский телеканал CNN со ссылкой на «анонимные источники в спецслужбах» сообщил сенсацию. Лидер КНДР Ким Чен Ын «стоит одной ногой в могиле». Нет, не из-за коронавируса. По словам американских журналистов, на днях он перенёс тяжёлую операцию на сердце. Якобы причины проблем с «мотором» — излишний вес, страсть к курению и напряжённая работа. Но восстановление после медицинских процедур пошло плохо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ким Чен Ын: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус нашли у протоиерея Балашова
Учёный объяснил, как анализ крови поможет предсказать тяжёлое течение коронавируса
Мишустин поручил сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России
Учёные: Люди с сердечными патологиями умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем здоровые
Более 200 тысяч человек умерли в мире от коронавируса
Специалисты НПО Лавочкина вернулись в Москву с космодрома Куру
В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок
Страны СНГ запускают проект «Подвиг75»
Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей
Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков
Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника
Системообразующим предприятиям выделили 24 млрд рублей на льготные кредиты
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус