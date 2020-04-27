2020-04-27T02:42:13+03:00
Общество

Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам

Изменения предлагается внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерамМинюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерамФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изменения предлагается внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

- В законопроект включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства, - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что такие изменения позволят повысить точность и достоверность фиксации правонарушений на дорогах, благодаря чему сведут к минимуму необоснованное назначение штрафов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Минюст решил оставить без изменений штрафы, которые полагаются за нарушения по новому КоАП. Также в Министерстве расширили ответственность за шум в ночное время. В частности, наказание может грозить владельцам автомобилей, чьи сигнализации неисправны и мешают покою соседей после 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Леонид Лубяницкий, автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова
Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия
Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Число безработных в России может вырасти в шесть раз
Ким Чен Ын поздравил работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма"
Названы возможные сроки завершения пандемии в России
В России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентов
Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности
В России будут привлекать к ответственности за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе главного тренера Юрия Семина
США перебросили к границе с Камчаткой 54 истребителя
В Минфине готовы поддержать россиян в случае продолжения пандемии коронавируса
В Италии с 4 мая снимают ограничения, введенные из-за коронавируса