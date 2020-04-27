27 Апр 2020 2020-04-27T02:42:13+03:00

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Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изменения предлагается внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

- В законопроект включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства, - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что такие изменения позволят повысить точность и достоверность фиксации правонарушений на дорогах, благодаря чему сведут к минимуму необоснованное назначение штрафов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Минюст решил оставить без изменений штрафы, которые полагаются за нарушения по новому КоАП. Также в Министерстве расширили ответственность за шум в ночное время. В частности, наказание может грозить владельцам автомобилей, чьи сигнализации неисправны и мешают покою соседей после 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU