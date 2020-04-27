27 Апр 2020 2020-04-27T06:36:59+03:00

Сирийская ПВО отразила атаки в небе над Дамаском Фото: EAST NEWS

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Сирийская система противовоздушной обороны отразила атаки в небе над Дамаском. расчетам ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет.

По информации сирийского государственного телевидения, стрельба происходила в воздушном пространстве в окрестностях столицы. Уточняется, что это была "израильская агрессия, совершенная из Ливана".

Напомним, израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки противников.

Речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном. Между Сирией и Израилем попросту нет дипломатических отношений, они находятся в длительном состоянии войны.

Ранее сайт kp.ru писал, что сирийские силы ПВО уже отражали атаки Израиля. Так, в небе над Пальмирой были сбиты несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU