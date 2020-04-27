2020-04-27T08:45:05+03:00
Политика

Из-за пандемии коронавируса изменен порядок увольнения в запас

Минобороны ввело новые правила
Елена АКИМОВА
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Командиры частей будут организовывать отправку отслуживших военнослужащих домойКомандиры частей будут организовывать отправку отслуживших военнослужащих домойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Миноброны введены новые правила увольнения в запас из-за распространения коронавируса. Теперь уволенных по призыву будут доставлять до вокзалов и аэропортов служебным транспортом. Сопровождать военнослужащих будут офицеры, которые проследят, чтобы подопечные сели на поезд или самолет и точно покинули место службы. Никаких торжественных построений на плацу перед отъездом не будет.

Всего число демобилизованных по призыву этой весной составит около 100 тыс. человек, увольнения начнутся с середины мая и завершатся в конце июня.

До вступления в силу изменений военнослужащий, получивший воинские перевозочные документы и покинувший часть, считался практически свободным человеком. Солдат или офицер мог идти куда угодно. Теперь же за отправку демобилизованных будет отвечать командир части.

— Такая практика существовала в некоторых воинских частях с 1990-х годов, когда командиры организовывали отправку, чтобы потом не отвечать перед родителями: «куда пропал мой сын?», — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — В Москве, например, уже давно всех сажают на поезда и следят за их отправкой. Теперь такая практика будет везде.

В связи с пандемией коронавируса были приняты и другие изменения. В военкоматах и призывных пунктах проводятся строгие профилактические меры. Созданы посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Перед отправкой в войска новобранцы сдадут тест на коронавирус. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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