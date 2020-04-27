Япония готова договориться с «Союзмультфильмом» о Чебурашке

27 Апр 2020 2020-04-27T11:45:19+03:00

Японская компания «Cheburashka Project LLP» готова пойти на переговоры с «Союзмультфильмом» о правах на Чебурашку, хотя и не получала пока каких-либо предложений на данный счет. Фото: кадр из мультфильма

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Японская компания «Cheburashka Project LLP» готова пойти на переговоры с «Союзмультфильмом» о правах на Чебурашку, хотя и не получала пока каких-либо предложений на данный счет. Об этом 27 апреля ТАСС сообщил официальный представитель руководства организации.

- Договор с российской компанией о монопольной лицензии на персонажа был продлен пять лет назад и до сих пор сохраняет свою силу. Мы знаем, что представители «Союзмультфильма» недовольны условиями договора, и получаем требования об улучшении этих условий. Ранее в дружественной обстановке мы провели переговоры о будущих изменениях контакта. Наша компания всеми силами стремиться к хорошим отношениям с российской, еще более широкими и плодотворными для обеих сторон, - заявил японский представитель.

В иностранной компании отметили, что готовы в любое время возобновить переговоры с "Союзмультфильмом", если официальная просьба об этом поступит с российской стороны.

- Пока мы не получали от компании России каких-либо известий по этому вопросу, - добавил официальный представитель руководства «Cheburashka Project LLP».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что «Союзмультфильм» намерен вернуть утраченные права на великий мультфильм. Сложность состоит в том, что настоящий договор составлен согласно законодательству Японии, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств.

ИСТОЧНИК KP.RU