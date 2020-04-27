Оперативник рассказал, кто из преступников активизировался во время коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:46:12+03:00

Полицейский рассказал о преступниках, которые активизировались во время коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Режим самоизоляции отразился на всех сферах жизни, в том числе и на преступниках. Сотрудник московского уголовного розыска на условиях анонимности рассказал сайту mk.ru какие преступления сегодня совершаются чаще всего, и кого особенно стоит опасаться.

Ограничение свободного пребывания на улицах повлекло за собой снижение таких показателей, как уличные драки, грабежи, разбои. Сократились случаи вовлечения несовершеннолетних в преступления и правонарушения, пошли на спад случаи, связанные с оборотом наркотиков.

- Теперь сложнее делать закладки, так как праздно шатающийся по улицам человек привлечет к себе внимание. Но есть один неприятный нюанс: этим незаконным способом теперь пытаются заработать обычные граждане, лишившиеся дохода, - рассказывает полицейский.

Если показатели по данным направлениям снижаются, то число бытовых насилий растет.

- Все чаще происходят ситуации из серии пили-пили, подрались, а к тому времени как полиция приехала, уже и помирились. Это самый безобидный вариант развития событий. Но случается и поножовщина. Растет показатель по суицидам, счеты с жизнь сводят и взрослые, и подростки, - приводит пример сотрудник.

Активизировались мошенники, злоумышленники пытаются нажиться на стремлении людей к безопасности. В интернете много объявлений о продаже масок или антисептиков, но получив деньги продавцы исчезают. Доверчивым гражданам звонят коммунальщики, врачи, сотрудники банков и все с приставкой «лже». На пенсионеров наседают представители «соцстраха», которые якобы хотят произвести выплаты и компенсации, а на деле пытаются украсть деньги.

Полицейский отмечает, что появились трудности в работе, часто на официальные запросы некому отвечать, все на самоизоляции. А преступники скрывают лица под медицинскими масками, что вредит опознанию.

- Из плюсов — проще отследить передвижение нарушителя по городу, так как людей очень мало. Сейчас почти всегда есть очевидцы, если речь идет о преступлениях в квартире или доме. Люди становятся невольными свидетелями, все видят и слышат. Но в целом можно отметить, что работать полицейским стало легче, - заключил сотрудник МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU