Рогозин: более 100 работников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T15:55:56+03:00

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Коронавирусом в ракетно-космической отрасли России заразились уже 111 сотрудников, трое из них стали жертвами инфекции, а 11 уже выздоровели. Об этом рассказал Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV), на 15:00 27.04.2020. Всего заболевших - 111, выздоровевших - 11, умерших – 3», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин сообщил, что на предприятиях «Роскосмоса» работают более 200 тысяч человек.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Роскосмоса подтвердил, что коронавирусом болен генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, он заявил, что в корпорации предпринимаются все возможные меры по нераспространению инфекции среди сотрудников, а также строго следует рекомендациям врачей и продолжает пилотируемую программу, поскольку нельзя оставить МКС без снабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU