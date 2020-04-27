2020-04-27T17:50:17+03:00
Общество

Умер Андрей Варичев, глава «Металлоинвеста»

Андрей Варичев умер от пневмонии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Варичев. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССАндрей Варичев. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер от пневмонии в возрасте 52 года.

О смерти Варичева сообщил журнал Forbes со ссылкой на источник. Позже информацию подтвердили в администрации Курской области, где гендиректор "Металлоинвеста" был депутатом.

Напомним, «Металлоинвест» - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Варичев возглавлял ее с 2009 года.

«Мне подтвердили данную информацию только что», - сказала пресс-секретарь губернатора Курской области Романа Старовойта Анастасия Гурина.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Металлоинвест направил 600 млн рублей на поддержку своих сотрудников во время пандемии коронавируса. Каждый работник получил единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). Тогда Варичев заявил, что компания ведет ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой на производственных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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