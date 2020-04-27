2020-04-27T19:25:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию

При этом доктор Мясников уверен, что пандемия коронавируса позволит подготовиться к следующим подобным ситуациям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемиюЭксперт предрек новую, более смертоносную эпидемиюФото: Иван МАКЕЕВ
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Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, чем нынешняя пандемия коронавируса. Такое мнение высказал официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников.

«Будет другая эпидемия, обязательно будет (…) Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», - заявил он

Однако Мясников уверен, что пандемия коронавируса позволит миру подготовиться к следующим подобным ситуациям.

При этом доктор обратил внимание на больницы, которые он назвал самым опасным местом на сегодня. По его мнению, именно там больше всего шансов заразиться коронавирусом.

По последним данным в мире выявлено 2 995 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели уже 881 510 человек, однако жертвами инфекции стало 207 008.

Напомним, 26 апреля Россия вышла на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом за сутки (6 361 случай). С начала пандемии в стране зарегистрировано 87 147 заболевших, 794 летных исхода и 7 346 выздоровевших пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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