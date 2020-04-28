Названы возможные сроки снятия режима самоизоляции в России

28 Апр 2020 2020-04-28T02:28:16+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России следует постепенно снимать режим самоизоляции.

Глава ведомства отметила, что допустить отмену установленных мер по недопущению распространения коронавируса среди населения ориентировочно можно будет после 12 мая, отметив, что россияне должны "не сорваться на майских праздниках", а остаться дома.

- Мы сегодня находимся в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале - пока еще, не достаточно такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы будем двигаться в сторону изменения этого действующего в стране режима (…) мы намерены четко исполнять в течение всех трех инкубационных периодов необходимые установленные правила, - заявила сказала главный врач страны в интервью телеканалу "Россия-24".

Также она отметила, ситуация в столице и регионах начнет меняться, только после того когда общий ежедневный прирост числа инфицированных коронавирусом в России начнет снижаться. Пока, по ее словам, в РФ наблюдается "ровная динамичная плавная кривая". Однако, согласно последним данным, на территории государства продолжает увеличиваться количество людей с положительным тестом на covid-19. С начала пандемии врачи выявили в России более 87 тысяч зараженных.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что продлить режим самоизоляции до 12 мая Правительству предложил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

ИСТОЧНИК KP.RU